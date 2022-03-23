Рынок грузоперевозок ждут перемены — к чему готовиться водителям?

Рынок грузоперевозок Татарстана едва восстановился после пандемии, а теперь ему предстоит столкнуться с новым вызовом. Как долго продлится бум заказов на доставку купленных впрок товаров? И хватит ли работы водителям региона, когда спрос начнет падать?

Всплеск заказов — это буря перед затишьем

Татарстан — один из главных логистических центров Поволжья. В последние годы вместе с экономическим развитием региона росло количество как межрегиональных, так и внутренних перевозок. Например, только в первом полугодии 2021 года, по данным биржи грузоперевозок АТИ, спрос на отправку грузов из Татарстана в Московскую область увеличился на 103%. А в 2020 году ощутимо рос спрос на отправки внутри региона — плюс 19%. Поддерживает внутреннюю логистику в больших городах и появление сервисов быстрого заказа грузового транспорта для малого и среднего бизнеса или личных целей.

«Спрос сейчас относительно стабилен, заказы поступают, водители работают. Мы принимаем и корпоративные, и частные заказы, например, если нужно перевезти мебель из магазина или организовать переезд. Наши постоянные клиенты приходят напрямую, а основной поток заказов идет через Яндекс, — рассказывает учредитель логистической компании „Аргамак“ Антон Зуйков. — В целом, понятно, почему: когда человеку нужно что-то перевезти, особенно срочно, он, скорее всего, будет искать водителя через приложение. Для парка работать с агрегаторами удобно: все автоматизировано, сервис сам собирает заказы, сам назначает водителя. А еще важно, что агрегатор защищает интересы не только заказчиков, но и водителей. Например, когда водитель издалека приезжает за заказом, а клиент передумал отправлять груз в последний момент, сервис автоматом снимает фиксированную плату. Поэтому парку приходится вмешиваться довольно редко».

Хотя в феврале-марте 2022 года вновь зафиксирован всплеск спроса, эксперты считают, что он не будет долгосрочным. Ожидается спад продаж, а значит и спрос на доставку вряд ли будет расти. «Потребность во внутренних перевозках увеличилась временно. Это связано, главным образом, с неопределенностью с ценообразованием и временем, необходимым для переориентирования логистических маршрутов для обхода международных торговых ограничений. Потребность в перевозках снизится, как только спадет напряжение неопределенности. Кроме того, на складах скоро банально закончатся товары, импортированные по старым ценам», — рассказал председатель правления Объединенной Ассоциации Перевозчиков (ОАП) Богдан Антоненко.

Не каждый сядет за баранку

На фоне отмеченного роста заказов за прошедшие два года спрос на водителей также ощутимо рос. По данным платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, с января по ноябрь 2021-го года в Татарстане было опубликовано свыше 10,9 тыс. вакансий для водителей, что почти в 2 раза больше, чем в 2020-м году (5,7 тыс.). Из этих 10,9 тыс. вакансий 62% приходится на водителей грузового транспорта и водителей-экспедиторов.

По информации hh.ru, в 2021-м на транспортную отрасль пришлось порядка 6,6% от общего количества предложений в регионе. Однако к началу 2022 года штаты водителей в грузовых автопарках уже были сформированы, а спрос и предложение сбалансировались. «Мы регулярно набираем новых водителей, видим, что есть большой спрос на такие вакансии. Но подчеркну, что сейчас в нашем парке хватает водителей, чтобы выполнять все поступающие заказы», — уточнил представитель логистической компании А. Зуйков.

При этом из-за сокращения рабочих мест ввиду приостановки деятельности некоторых западных компаний на рынке труда может появиться много свободных водителей. Богдан Антоненко считает, что появление дополнительных трудовых ресурсов в масштабах страны не перенасытит логистический рынок ввиду острого недостатка водителей, проявившегося в 2020 и 2021 годах.

Однако в отдельных регионах и особенно крупных городах вполне может сложиться такая ситуация, когда водителей будет больше, чем нужно рынку, так как для многих потерявших работу это будет самый простой путь заработка. Например, задуматься о подработке в доставке грузов могут бывшие сотрудники сократившего объемы производства завода КамАЗ в Набережных Челнах, у многих из них даже есть собственные автомобили.

Такая популярность профессии никого не удивляет: водители грузовиков и фургонов получают вдвое больше средней зарплаты в регионе. «Я работаю в парке на собственном автомобиле. У меня LADA Largus, поэтому беру не особенно объемные заказы. Например, в промзоне часто загружаюсь строительными материалами, в спальных районах получаю заказы на небольшие переезды. Бывают разные дни, но на месте обычно не стою, поток заказов стабильный. В среднем в день у меня выходит около 10 перевозок, это минимум 8 тысяч рублей. На комфортную жизнь в Казани хватает. Если напрячься, можно зарабатывать и больше. В декабре, например, у меня получилось больше 100 тысяч рублей», — рассказал водитель Роберт Хасанов. Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в Татарстане составляет менее 45 тысяч рублей.

Поэтому водители за работу держатся, и из профессии не уходят долго. Как рассказывал в прошлом году председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ Сергей Сотников, средний возраст водителя большегруза — почти 52 года. «Рекорд» установил работник одной из татарстанских компаний, когда ушел с фуры в 71 год. Вероятно, в условиях нехватки рабочих мест старожилы тем более не будут готовы уступать дорогу молодым.