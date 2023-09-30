Рыбнослободцы доставили помощь бойцам в Сватово и жителям Рубежного

С очередной партией помощи от Рыбно-Слободского района делегация муниципалитета посетила бойцов, воюющих около города Сватово. На этот раз участникам спецоперации привезли генераторы, печи, рации, бензопилы, пять наборов колес для легковых машин, санитарно-гигиенические принадлежности и маскировочные сети.

Помимо этого, груз включал пять комплектов одежды для разведчиков, автомашина марки «Нива», стиральные машины. Овощи — картофель, морковь, капуста — также были доставлены к линии фронта. А домашняя лапша и чак-чак стали особым приветом от женщин Рыбно-Слободского района.

Всего помощи увезли на сумму более 1 млн рублей, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Рыбно-Слободского района.

Делегация посетила бойцов на двух позициях. Встречи прошли оживленно, в теплой обстановке. Бойцы выразили благодарность всем, кто помог в организации сбора и доставки данного груза, жителям района.

Кроме того, был доставлен гуманитарный груз для жителей Рубежного — 5 тонн муки. Горожане поблагодарили татарстанцев за поддержку.

Забота об еще одном городе ЛНР, Рубежном, была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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