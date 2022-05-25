В Елабужском районе участники акции «Рыбе – быть!» установили искусственные нерестилища

В Елабужском районе Татарстана установлены искусственные нерестилища протяженностью 200 метров. Работы проведены в рамках республиканской акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В этот раз комплекс природоохранных мероприятий в рамках акции „Рыбе — Быть! (Балык — Булсын!)“ прошел в Елабужском районе. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам установили 200 метров нерестилищ», — сказано в сообщении.

Искусственные нерестилища способствуют увеличению объемов воспроизводства рыбы, а также предотвращению гибели икры от колебаний уровня воды и выноса на берег.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участники республиканской природоохранной акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)» свили двухкилометровые гнезда для рыб в Чистопольском районе Татарстана.