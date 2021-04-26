За три года в РТ установлены искусственные нерестилища для воспроизводства 30 тонн рыбы

За три года в ходе республиканской акции «Рыбе — быть!» в Татарстане установлено более 70 км искусственных нерестилищ. По подсчетам ученых, это способствовало воспроизводству более 30 тонн различных видов рыбы. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

«Это искусственные нерестилища в виде еловых лапников и хвойных веток. В мероприятии принимают активное участие волонтеры, подрастающее поколение. Эффективность есть, еловые ветки были все в икре. По подсчетам ученых эти мероприятия достаточно эффективны. По подсчетам ученых на 70 км таких сооружений к воспроизводству ожидается около 30 тонн различных видов рыб. Мы устанавливаем нерестилища, сотрудники ежедневно выезжают и проверяют, как отнерестился определенный вид рыбы», — сказала представитель комитета.

За три года акция «Рыбе — быть!» («Балык — булсын!») прошла в 17 районах республики, ее участниками стали около 3 тыс. человек. В этом году во время нереста акция также пройдет в городах и районах Татарстана.

«Мы также будем проводить эти мероприятия и активно призываем граждан участвовать в них. Чтобы стать участников акции, нужно обратиться в исполнительный комитет в районе либо в Госкомитет РТ по биоресурсам», — сказала Мустакимова.