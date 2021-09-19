Рыбаки из Пестречинского района РТ проголосовали на думских выборах

Жители из села Пестрецы Вазыйх Валитов и Рашат Сайфутдинов посетили в воскресное утро свой участок №2402, который расположен в здании первой школы райцентра. Их объединяет общее хобби — рыбалка, которой пенсионеры увлечены более сорока лет. Об этом пишет газета «Вперед».

Летом мужчины добираются до места улова на лодке, а зимой ездят по льду на снегоходе. Говорят, что рыбалка приносит им большое удовольствие, сидя с удочкой они отдыхают душой. Вазыйх Валитов даже сегодня вышел из дома примерно в пять утра и отправился на озеро.

«Посидел, насладился видами у озера, подышал свежим воздухом, но клева так и не дождался. Это ведь как игра в карты: то везет, то нет. Потом решил вернуться домой, переодеться и пойти на голосование. Позже, может быть, снова уеду рыбачить», — добавил пенсионер.

Рашат Сайфутдинов планирует порыбачить в середине следующей недели. За эти годы он привык рано просыпаться и начинать свой день с самого важного. Рыболов явился на свой участок чуть ли не к его открытию.

«Я выполнил свой гражданский долг, теперь спокойно займусь другими делами», — поделился он планами.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пестрецах проголосовал глава района Ильхам Кашапов.