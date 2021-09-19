Глава Пестречинского района РТ вместе с семьей принял участие в выборах

В единый день голосования глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов пришел на избирательный участок №2403, расположенный в районном Доме культуры. Вместе с ним участие в выборах приняли жена и дочь.

Ильхам Кашапов рассказал, что его дочь Зарина голосует впервые, они с женой решили поддержать ее в этом важном событии.

«Наши жители имеют активную жизненную позицию, интересуются всеми событиями, принимают участие в жизни района. Думаю, что и на выборах они также будут активны: придут на свои избирательные участки и проголосуют. А я свой выбор уже сделал, как и моя семья. Сегодня мы поддержали и нашу дочь Зарину, которая впервые в жизни участвует в этом важном событии», — отметил он.

«Явка избирателей на 12 дня по Пестречинскому району составила 52,29%. В общей сложности проголосовал 19 891 человек. По району открыты 34 участка избирательной комиссии, должны проголосовать 37 920 избирателей. На всех участках до открытия проведена санобработка. Голосование идет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При входе раздают маски и обрабатывают руки», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Пестречинский район относится к Центральному одномандатному избирательному округу №31. По единому федеральному округу пестречинцы выбирают из 14 партий, по центральному одномандатному округу — из 10 кандидатов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пестречинском районе РТ избиратели проходят вакцинацию от гриппа и Covid-19.