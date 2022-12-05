Рязанский губернатор заявил, что при атаке украинского дрона мирные жители не пострадали

При атаке украинского беспилотника на военный аэродром «Дягилево» в Рязанской области мирные жители и городская инфраструктура не пострадали. Об этом рассказал руководитель региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали», — написал губернатор.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие [среди военных]. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле», — добавил Малков.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в результате атак дронов ВСУ на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены. По информации ведомства, беспилотники были сбиты ПВО, однако, несмотря на это, два самолета получили незначительные повреждения.

Утром РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщили о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. При этом РИА Новости написало о троих погибших, шести раненых и повреждении самолета неуказанного типа, а ТАСС — о трех погибших и пяти пострадавших (в том числе двух — тяжело).