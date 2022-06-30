Рязанцев о своем голе и победе «Рубина» над «Барселоной»: У нас был обалденный коллектив

Бывший полузащитник «Рубина», ныне выступающий в составе московского «Торпедо», Александр Рязанцев поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной», а также о своем голе в ворота каталонского клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2009/10.

«Мой гол в ворота "Барселоны"? Ну, давайте честно скажем, что должен был совпасть случай, и вот он совпал. Победа? Та "Барселона", я думаю, была на тот момент сильнейшей командой за не знаю сколько лет. Конечно, без везения нам было бы очень сложно. Но та тактика, самоотдача и тот обалденный коллектив, который у нас был – все это вместе и дало результат», – сказал Рязанцев в эфире программы «Третий тайм» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, Рязанцев выступал в составе «Рубина» с 2006 по 2013 год. За казанский клуб полузащитник провел 208 матчей и отметился 28 голами и 27 результативными передачами.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ.