За осенний призыв на службу отправятся 300 призывников из Нижнекамского района

В Татарстане, в том числе и в Нижнекамском районе, 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. За ее время ряды Вооруженных Сил России пополнят 300 нижнекамцев. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Наши призывники будут проходить службу в воинских частях, расположенных на всей территории Российской Федерации, преимущественно в Центральном военном округе. 15 нижнекамских ребят пополнят ряды Преображенского полка в Москве»,— отметила докладчик.

До конца призыва будет организовано 11 отправок. Призывники с высшим или средним специальным образованием могут заменить службу по призыву на контрактную.

«Осенняя призывная кампания этого года будет проходить в условиях жесткого санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы исключить попадание в войска инфицированных коронавирусом. Со всеми новобранцами проведут экспресс-тестирование на наличие Covid-19. Ниженкамская призывная комиссия уже приступила к своей работе», — добавила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в осеннюю призывную кампанию-2021 на военную службу отправятся свыше 3 тыс. татарстанцев.