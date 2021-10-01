В осеннюю призывную кампанию-2021 на военную службу отправятся свыше 3 тыс. татарстанцев

В осеннюю призывную кампанию из Татарстана на военную службу отправятся более 3 тысяч человек. Об этом рассказал военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

37% призывников отправятся служить в подразделения сухопутных войск, 14% — Национальную гвардию, 11% — Ракетные войска стратегического назначения, по 11% — на Военно-морской флот и в Военно-космические силы, 10% — в Воздушно-десантные войска и части специального назначения, 6% — другие подразделения.

«По-прежнему призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, — пояснил Погодин. — Также неизменным остается срок службы — 1 год».

По словам спикера, особое внимание будет обращено на команды, предназначенные для частей Центрального военного округа, в состав которого входит Республика Татарстан. Для этих частей будут подбираться наиболее подготовленные молодые бойцы с высоким уровнем психической устойчивости.

«Важно, что призыв граждан будет осуществляться в условиях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска, — подчеркнул военный комиссар РТ. — Так, организована работа медицинских постов, установлен барьерный контроль с проведением бесконтактной термометрии и обработкой рук кожным антисептиком. Граждане с температурой тела выше 37 градусов в военные комиссариаты, призывные и сборные пункты допускаться не будут».

Всем новобранцам проведут тесты на Covid-19, работать с ними позволят только привитым или недавно переболевшим специалистам.

Осенний призыв стартовал 1 октября – указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин. При этом первые отправки призывников со сборного пункта РТ планируются после 15 октября.