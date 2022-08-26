Неподалеку от Запорожской АЭС начался лесной пожар, рассказал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Он напомнил, что накануне из-за провокации боевиков Зеленского Энергодар, Мелитополь и Херсон остались без электричества, а станция была впервые отключена от энергосети. «Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков [Президента Украины Владимира] Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач», — объяснил он.

Рогов сопроводил публикацию снимками пожара, снятыми со спутника.

Фото: Telegram-канал члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова

Напомним, что Запорожская АЭС находится на территории Энергодара. В последнее время станция подвергается атакам ВСУ. Для ударов используются беспилотники, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.