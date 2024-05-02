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Общество 2 мая 2024 19:05

Рядом с проспектом Ямашева в Казани временно ограничат движение

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В районе проспекта Ямашева в Казани с 29 июня ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Меры приняты на время работ по реконструкции тепловода. До 1 июля полностью перекроют участок от улицы Мусина до проспекта Амирхана рядом со зданием №48 по проспекту Ямашева.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в центре Казани ограничили движение из-за ремонта пятого здания КНИТУ-КАИ.

#ограничение движения
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