Рядом с проспектом Ямашева в Казани временно ограничат движение

В районе проспекта Ямашева в Казани с 29 июня ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в мэрии столицы РТ.

Меры приняты на время работ по реконструкции тепловода. До 1 июля полностью перекроют участок от улицы Мусина до проспекта Амирхана рядом со зданием №48 по проспекту Ямашева.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в центре Казани ограничили движение из-за ремонта пятого здания КНИТУ-КАИ.