Рядом с поселком Тумутук Азнакаевского района река Ик подтопила низководный мост

Между поселком Тумутук Азнакаевского района и поселком Новый Тумутук Бакалинского района Башкирии река Ик подтопила низководный мост, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным временного гидрологического поста перелив воды над мостом составляет 15 сантиметров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, населенный пункт не отрезан.

Спланирован объездной маршрут для поселка Тумутук через город Октябрьск Республики Башкортостан.

Ранее мы сообщали, что в Буинском районе паводковыми водами подтоплены два низководных моста.