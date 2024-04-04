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Рядом с поселком Тумутук Азнакаевского района река Ик подтопила низководный мост
Между поселком Тумутук Азнакаевского района и поселком Новый Тумутук Бакалинского района Башкирии река Ик подтопила низководный мост, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным временного гидрологического поста перелив воды над мостом составляет 15 сантиметров.
Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, населенный пункт не отрезан.
Спланирован объездной маршрут для поселка Тумутук через город Октябрьск Республики Башкортостан.
Ранее мы сообщали, что в Буинском районе паводковыми водами подтоплены два низководных моста.
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