Рядом с мечетью в Новой Туре откроют медресе, центр для проведения никаха и гостиницу

В селе Новая Тура Зеленодольского района открылась новая мечеть, рассчитанная на 250 верующих. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава района Михаил Афанасьев, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Культовое сооружение возводилось на средства благотворителей при поддержке фонда. Оно состоит из отдельных залов для мужчин и женщин, помещений для занятий с детьми. В будущем здесь запланировано благоустройство территории рядом с мечетью и озером, открытие медресе, центра для проведения никаха, гостиницы и детсада, появление спортивных и детских площадок.

«Сегодня, в священный месяц Рамадан, мы присутствуем на этом радостном событии. Выражаю искреннюю благодарность меценатам и всем гражданам, участвовавшим в строительстве. Это очень большое и богоугодное дело», — обратился к участникам церемонии Рустам Минниханов.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев добавил, что мечеть открылась «в перспективном месте» — на активно развивающейся территории.

«Рядом строится крупная дорога, практически объезд Казани. Недалеко отсюда находится промпарк, где на сегодня работают 17 тыс. человек, представители разных национальностей. Уверен, что эта мечеть будет для всех нас общим домом», — уверен он.

Ранее Рустам Минниханов рассказал, что сегодня принял участие в открытии мечети в Зеленодольском районе, а также провел встречу с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Фото: пресс-служба Раиса РТ