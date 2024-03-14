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Минниханов открыл с муфтием мечеть и обсудил развитие православия с митрополитом
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии мечети в Зеленодольском районе и обсудил развитие православия в республике. О мероприятиях с участием муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла он рассказал в своем телеграм-канале.
Новая мечеть, поделился Минниханов, открылась в Новой Туре: «Пусть вновь открытая мечеть будет служить духовному воспитанию нашего народа. Пусть будут приняты ваши молитвы и пожелания».
Также руководитель республики напомнил о ближайших событиях в жизни мусульман и православных татарстанцев. Так, у мусульман уже идет Ураза, а с понедельника у православных начнется Великий пост. «Все мы в своих молитвах просим здоровья себе и близким, мира и благополучия в нашем общем Отечестве!» — написал он.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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