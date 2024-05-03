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Рядом с Колхозным рынком в Казани появится трехэтажная гостиница
На улице Гаяза Исхаки в Казани, рядом с Колхозным рынком, появится трехэтажная гостиница. Проект строительства получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ее результаты опубликованы Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.
Участок под строительство находится в границах квартала, ограниченного улицами Московская, Тази Гиззата, Гаяза Исхаки и Галиаскара Камала в Вахитовском районе. Площадь участка составляет 449 квадратных метров, будущего здания — 372 квадратных метра (общая площадь — 1855 кв. м).
Как ранее сообщал «Татар-информ», неподалеку от этого объекта, по улице Нариманова, планируют возвести гостиничный комплекс со СПА и паркингом.
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