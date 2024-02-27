Рядом с Колхозным рынком в Казани появится гостиничный комплекс со СПА и паркингом

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В Казани появится новый гостиничный комплекс со СПА и подземным паркингом. Объект расположится на земельном участке по улице Нариманова. Проект строительства прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В процессе исследования рассматривалось, как новая стройка повлияет на сохранность культурного слоя исторического центра Казани XI-XVIII веков.

Согласно проекту, гостиничный комплекс будет состоять из нескольких зданий, объединенных подземным паркингом. Площадь строительного котлована составит свыше 6 тысяч квадратных метров, проектируемого участка — 7044, коммуникаций — 79 квадратных метров.

В настоящее время территория свободна от застройки — это пустырь, окруженный бетонным и металлическим ограждением. На юго-западе земельные участки под комплекс (три) ограничены улицей Нариманова, с юго-востока — ул.Камала, на северо-западе — павильонами Колхозного рынка, с севера и северо-востока — ТЦ «Муравейник» и территорией Управления спецсвязи Татарстана.