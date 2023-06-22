Для зрителей конных скачек к Сабантую в Казани откроют парковку рядом с ипподромом

23 июня на территории Казани пройдут конные скачки. Событие даст старт празднованию Сабантуя в столице Татарстана.

Как рассказали в мэрии Казани, заехать на праздничную площадку можно со стороны проспекта Альберта Камалеева. Оставив машину, гости по тротуару доберутся до входа на ипподром.

Мероприятие стартует в 16.30.

Напомним, празднование Сабантуя в Казани развернется на трех площадках, центральная расположится в Березовой роще поселка Мирный. Добраться до нее можно в том числе на электричке, до всех трех – на общественном транспорте.