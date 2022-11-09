Рядом с Центром семьи «Казан» изменится схема движения

С 10 ноября в Казани изменится схема движения по улице Сибгата Хакима. Причиной станет устройство временного заезда на территорию рядом с Центром семьи «Казан», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В исполкоме объяснили, что для этого закроется один из пешеходных переходов, ведущих к зданию. Планируется, что он будет недоступен до 30 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что по обе стороны от Кремлевской дамбы будут обустроены велопешеходные дорожки общей протяженностью почти два километра. Ширина каждой составит 3 метра, а через каждые 150 метров архитекторы предусмотрели площадки для отдыха с поворотными скамейками-креслами для обзора панорамы Казанского Кремля и акватории Казанки.

Поручение о благоустройстве территории дал во время одного из выездных совещаний Президент Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщал «Татар-информ», их создание обойдется городу почти в 318 млн рублей.