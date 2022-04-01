Рядом с «Чашей» на засыпанном участке Казанки появится новый парк

На искусственном участке рядом с Центром семьи «Казан» в столице Татарстана планируется разбить новый парк. Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщили вице-премьер республики Шамиль Гафаров и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«На данный момент идет засыпка реки Казанки, создается искусственный земельный участок. Сам по себе этот проект является уникальным на территории Российской Федерации. Он создается по всем законам и канонам государственности и принятых документов. Акватория и флора Казанки не нарушается. Согласование проходит экспертизу более 20 федеральных ведомств и министерств», — пояснил Шамиль Гафаров.

«Это нужное и необходимое решение, что в центре Казани у нас будет еще одно место отдыха не только для жителей города, но и туристов, которые к нам приезжают», — отметил вице-премьер.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров добавил, что парк планируют разбить по проекту создания вокруг водоемов столицы Татарстана каскада из 12 парков. Общественные слушания назначены на 11 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани построят новый парк аттракционов.