В Казани построят новый парк аттракционов

Для парка «Кырлай» будет подобрано наиболее выгодное с точки зрения локации и посещаемости место в столице Татарстан. Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Мы встречались с хозяевами парка „Кырлай“, полностью нашли с ними взаимопонимание, они поддержали принятое решение [о строительстве мечети]. Во встречах участвовали представители администрации Казани — Рустем Гильфанович [Гафаров] и мэр столицы Ильсур Раисович [Метшин], они обещали подобрать наиболее выгодное место для посещения жителями и гостями Казани», — отметил Гафаров.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров также подтвердил, что Казань не останется без парка аттракционов. В настоящее время уже прорабатываются вопрос размещения парка аттракционов на новом месте.

«Несмотря на популярность существующих в парке „Кырлай“ аттракционов, мы всё чаще со стороны жителей и гостей Казани слышим нарекания по поводу их технического состояния. Хозяева парка также готовы к модернизации. Точное место пока не определено, но парк с новыми хорошими аттракционами точно будет», — отметил спикер.

Работы по демонтажу парка уже начались, их планируется завершить к 1 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соборную мечеть Казани возведут на территории парка аттракционов «Кырлай».