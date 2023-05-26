Рябков: У РФ нет планов применять ядерное оружие в конфликте на Украине

Россия не собирается применять ядерное оружие на фоне конфликта на Украине и никаких изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«<...> наши враги <...> спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — поделился своим пониманием ситуации дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Он добавил, что в военной доктрине России применение ядерного оружия допускается, когда под угрозу поставлено само существование государства и в случае агрессии против России с применением обычных вооруженных сил.

«Я хотел бы отметить, что доктринальные положения такого рода получили определенную конкретизацию и дальнейшее уточнение в основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания. <...> Я бы не стал все это проецировать, скажем, на происходящее на Украине и вокруг нее», — подчеркнул Рябков.

При этом ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может нанести превентивный удар, если у Украины появится ядерное оружие.