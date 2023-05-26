Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие

Россия нанесет превентивный удар по Украине, если та получит западное ядерное оружие. С таким заявлением в ходе визита во Вьетнам выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, не исключено, что в ближайшее время Киев получит не только самолеты, но и ядерное оружие.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он полагает, что западные союзники Украины не осознают последствий своих шагов.