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Политика 26 мая 2023 09:20

Медведев: Россия нанесет превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие

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Россия нанесет превентивный удар по Украине, если та получит западное ядерное оружие. С таким заявлением в ходе визита во Вьетнам выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, не исключено, что в ближайшее время Киев получит не только самолеты, но и ядерное оружие.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он полагает, что западные союзники Украины не осознают последствий своих шагов.

#Дмитрий Медведев #ядерное оружие #Украина
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