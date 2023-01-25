МИД РФ обвинил США в стремлении нанести России стратегическое поражение

Власти США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, заявили в МИД РФ. По мнению представителей внешнеполитического ведомства, все рассуждения Вашингтона о так называемых «красных линиях» остались в прошлом.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», – приводит ТАСС сообщение российского МИДа.

Так, в частности, в дипведомстве прокомментировали слова первого зама постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который ранее заявил, что хотя НАТО и западные страны и втянуты в украинский конфликт, но пересечены еще не все «красные линии».

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года, в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.