news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 25 января 2026 20:43

Рябков заявил, что национальная безопасность России обеспечена на 100%

Читайте нас в
Телеграм

Национальная безопасность России обеспечена на 100%, и попытки запугать страну не дадут результата, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я повторяю, что наша безопасность гарантирована на 100%. А если они (США. – ред.) хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится», – сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос о заявлениях Президента США Дональда Трампа о неких секретных вооружениях, якобы находящихся в распоряжении Вашингтона.

Рябков отметил, что у российской стороны есть серьезная документальная база, описывающая концепции применения ядерного оружия и других видов вооружений в различных ситуациях. По его словам, Россия действует строго в рамках военной доктрины, а также с учетом международных обязательств и задач по надежному обеспечению национальной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают вооружениями, неизвестными остальному миру, отвечая на вопрос о возможном применении звукового оружия в Венесуэле, однако подробностей не привел.

читайте также
Трамп рассказал о применении секретного «дискомбобулятора» при захвате Мадуро
Трамп рассказал о применении секретного «дискомбобулятора» при захвате Мадуро
#сергей рябков #безопасность #Дональд Трамп #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
Артиллерист, фронтовик, труженик тыла: долгожитель Татарстана отметил столетие

Артиллерист, фронтовик, труженик тыла: долгожитель Татарстана отметил столетие

25 января 2026