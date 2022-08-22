Рябков призвал не допустить эскалации, чреватой столкновением ядерных держав

Действия НАТО могут привести к военному столкновению ядерных держав с соответствующими последствиями. Такого развития событий необходимо не допустить, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших „красных линий“ и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — поделился дипломат своим видением ситуации.

«Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить», — добавил он.

Кроме того, Рябков напомнил об условиях применения РФ ядерного оружия, сославшись на «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«<…> Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — уточнил замглавы МИД.

Возможно, таким образом Рябков отреагировал на существующие в странах Запада опасения относительно готовности РФ применить тактическое ядерное оружие в рамках концепции «эскалации ради деэскалации».