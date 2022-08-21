The Hill: РФ знает о слабой защищенности ядерных бомб США и задержке с их применением

Власти России знают о недостатках ядерной доктрины Соединенных Штатов. Об этом пишет американское издание The Hill.

По мнению военных аналитиков, на которых ссылаются авторы публикации, универсальная стратегия сдерживания, возникшая во времена холодной войны, теперь может не сработать. Дело в том, что РФ будто бы придерживается концепции «эскалации ради деэскалации», которая предполагает ограниченное применение ядерного оружия.

«Они (власти России — прим. Т-и) пытаются использовать предполагаемую брешь в сдерживании, порог, ниже которого, по их ошибочному мнению, они могут применить ядерное оружие», — заявил на днях глава Стратегического командования Соединенных Штатов адмирал Чарльз Ричард.

США, по словам авторов, не хватает необходимого сейчас «нестратегического» оружия. У американцев есть ядерные бомбы свободного падения. Однако России известно, что склады с ними слабо защищены, а при доставке их к цели самолетам придется пролетать через оспариваемое воздушное пространство. Кроме того, почти всегда между приказом о нанесении удара и выходом на цель проходит много времени.

Помимо этого, Военно-морские силы США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками. Ранее различные президенты, в том числе и Джо Байден, сдерживали их разработку.

«Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка по-прежнему находится в незавидном положении, имея не тот тип оружия, который может сдержать использование Россией боеголовок малой мощности», — констатирует The Hill, добавляя, что потенциальная опасность связана и с Китаем.