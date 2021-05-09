Рябков назначен представителем Президента РФ по выходу из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу.

Соответствующее распоряжение Президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ постановило представить Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу.

В конце апреля МИД проинформировал, что Россия до конца мая завершит процедуру выхода из этого соглашения. До этого, в 2020 году, из действовавшего с 1992-го Договора по открытому небу вышли США.