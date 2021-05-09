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Ру Тат
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9 мая 2021  18:40

Рябков назначен представителем Президента РФ по выходу из Договора по открытому небу

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Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора по открытому небу.

Соответствующее распоряжение Президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ постановило представить Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу.

В конце апреля МИД проинформировал, что Россия до конца мая завершит процедуру выхода из этого соглашения. До этого, в 2020 году, из действовавшего с 1992-го Договора по открытому небу вышли США.

договор по открытому небу
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