Правительство направит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о представлении Президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что после того, как Правительство представит законопроект о денонсации ДОН главе государства, документ рассмотрит Федеральное собрание.

В конце апреля в МИД России заявили, что Россия до конца мая завершит процедуры выхода из этого договора.