Замглавы МИД Рябков: положительное развитие отношений с США в дальнейшем возможно

Если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности, Москва допускает положительное развитие дальнейших отношений с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении», — подчеркнул Рябков.

По его словам, США не откажутся от предложений РФ по гарантиям безопасности.

«Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Честно говоря, я думаю, что отказа как такового не будет», — ответил Рябков на вопрос РИА Новости о том, повлияет ли предложение России по гарантиям безопасности на перспективу встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Согласно документу, Россия и США обязуются не использовать территорию третьих государств для размещения военных баз и подготовки вооруженного нападения друг на друга.