Рябков: БРИКС не получало отказов от стран, которым предложено стать партнерами

БРИКС не получало отказов от стран, которым поступили предложения стать партнерами объединения. Тем не менее окончательный список пока не сформирован, рассказал ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он также отметил, что список стран-партнеров может быть опубликован не ранее чем в конце 2024 года.

«Проблема, или, точнее, ситуация, сводится к тому, что не все потенциальные партнеры завершили свои внутренние процедуры, — объяснил паузу представитель внешнеполитического ведомства. — Поэтому, если мы сейчас будем обнародовать неполный список, мы можем поставить тех, для кого эти процедуры не завершились, в не совсем удобное положение и в какой-то мере даже осложнить завершение этих процедур».

Напомним, что участники БРИКС согласовали список возможных партнеров на саммите в Казани, который проходил с 22 по 24 октября. Как объяснил тогда Президент России Владимир Путин, каждый из потенциальных партнеров получит приглашение. После получения ответов от всех кандидатов будет обнародован полный список.