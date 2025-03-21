РВИО РТ запускает проект «Портрет Победы»

Фото: Тимур Камалетдинов / РВИО по РТ

В этом году Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Татарстане совершило уже третью поездку в зону специальной военной операции. Этот раз стал особенным: исполнительный директор РВИО РТ Тимур Камалетдинов не только передал шефскую помощь бойцам, но и привез с собой новый проект – «Портрет Победы», сообщает пресс-служба отделения общества.

Общественник постарался создать не просто фотографии, а портреты, фиксирующие дух времени. Он запечатлел военнослужащих из татарстанских полков, состоящих из мобилизованных бойцов.

«Мы привыкли видеть цифры и сводки, но за каждой строкой стоят настоящие люди, наши земляки, которые каждый день совершают подвиги. Мне хотелось запечатлеть их такими, какие они есть. Взгляд в объектив – это взгляд человека, который знает, ради чего он здесь», – подчеркнул Камалетдинов.

В дальнейшем запланирована организация фотовыставки. Также должны состояться встречи с семьями военнослужащих, чтобы их истории звучали не только на фронте. «Важно, чтобы подвиги наших бойцов были запечатлены и переданы будущим поколениям. Мы стремимся создать не просто архив фотографий, а живую летопись мужества и стойкости наших солдат», – пояснил активист.

Миссия РВИО РТ включала доставку снаряжения, медикаментов, средств гигиены и продуктов, собранных силами общественников и волонтеров. Это уже третья поездка с начала года, и Тимур Камалетдинов заверил, что помощь будет оказываться системно.

Региональное отделение продолжает активную работу по поддержке участников специальной военной операции и сохранению исторической памяти, объединяя усилия профессионалов и волонтеров для достижения общих целей. «Эти снимки – без фильтров и глянца. Наши бойцы не нуждаются в ретуши. Их лица говорят громче любых слов: стойкость, усталость и сила», – убежден общественник.

Предыдущий проект Тимура Камалетдинова, созданная совместно с фотографом Михаилом Захаровым выставка «СВО глазами очевидца», получила достаточно большой резонанс. Экспозиция включала 32 работы Захарова и шесть работ Камалетдинова, запечатлевших будни жителей Донбасса и волонтеров в зоне специальной военной операции.