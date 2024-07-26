В Казани открылась выставка «СВО глазами очевидца»

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки Единой России Татарстана открылась выставка «СВО глазами очевидца», приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Она стала плодом совместной работы двух авторов — фотографа «Татар-информа» Михаила Захарова и волонтера, активиста патриотического движения РТ Тимура Камалетдинова.

«Фотографии отражают жизнь на полигонах и линии фронта, в госпиталях и пунктах раздачи гуманитарной помощи, раскрывая сложную и многогранную тему специальной военной операции», — говорится в сообщении татарстанского регионального отделения партии.

Замсекретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов посетил открытие выставки.

«Фотовыставка погружает в реальность, которую нельзя забывать, напоминая о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей, а главное — детей Донбасса. Однако она также несет свет и надежду, отражая поддержку, которую оказывают волонтеры и гуманитарные организации. Сюда идет поток грузов из Татарстана, работают на восстановлении городского хозяйства, больниц и школ наши специалисты. Они и сегодня вносят вклад в улучшение жизни людей и укрепление их духа», — сказал Камалтынов.

Михаил Захаров стал первым фотожурналистом из Татарстана, который побывал в прифронтовой зоне.

«Большинство снимков посвящены людям, которые живут там без света, без воды, без тепла, но тем не менее продолжают жить», — отмечал автор.

На фотографиях кадры из жизни людей, задействованных в специальной военной операции, отметила жена военнослужащего, директор народного гуманитарного движения «Za Победу! Казань» Евгения Коцарь.

«Проведение таких выставок имеет важное значение для понимания необходимости ценить жизнь, оказывать помощь людям и осознавать цель военной операции. Ведь ее цель — установление мира», — сказала Коцарь.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.