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«РВ»: Российские войска перешли в наступление в районе Авдеевки под Донецком
Российские войска перешли в наступление под Донецком, создав потенциальную угрозу окружения украинских сил, удерживающих соседний город Авдеевку. Об этом пишет пророссийский Telegram-канал «Военкоры русской весны», уже традиционно ссылаясь на украинские источники.
«Авдеевский отрезок — к сожалению, россиянам удалось зайти и закрепиться в Красногоровке и южнее в сторону Каменки. Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», — пересказывает канал оценку ситуации одним из украинских обозревателей.
По мнению другого аналитика, «особенно усилились штурмы севернее линии Опытное — Водяное, у ВС РФ фиксируются тактические успехи».
Стоит отметить, что выведенное в начале марта из Бахмута (Артемовска) украинское подразделение «Птицы Мадьяра» теперь действует именно на авдеевском направлении. Информацию об этом, появившуюся на российских ресурсах, подтвердил в своем Telegram-канале его командир.
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