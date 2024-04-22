Рустем Закиров стал и. о. главы Тукаевского района

Обязанности главы Тукаевского района во время отсутствия Фаила Камаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело, будет исполнять его заместитель Рустем Закиров. Об этом пишут «Челнинские известия».

Закиров родился 25 января 1982 года в селе Керекес Заинского района, в 2004-м окончил Казанский государственный педагогический университет. Преподавал историю в школе в селе Иштеряк Тукаевского района.

В сентябре 2007 года стал главой Иштеряковского сельского поселения, в 2016 году — заместителем главы Тукаевского района.

19 апреля «Татар-информ» сообщал, что суд арестовал главу Тукаевского района РТ Фаила Камаева по делу о взятке.