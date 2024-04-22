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Рустем Закиров стал и. о. главы Тукаевского района
Обязанности главы Тукаевского района во время отсутствия Фаила Камаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело, будет исполнять его заместитель Рустем Закиров. Об этом пишут «Челнинские известия».
Закиров родился 25 января 1982 года в селе Керекес Заинского района, в 2004-м окончил Казанский государственный педагогический университет. Преподавал историю в школе в селе Иштеряк Тукаевского района.
В сентябре 2007 года стал главой Иштеряковского сельского поселения, в 2016 году — заместителем главы Тукаевского района.
19 апреля «Татар-информ» сообщал, что суд арестовал главу Тукаевского района РТ Фаила Камаева по делу о взятке.
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