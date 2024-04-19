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Суд арестовал главу Тукаевского района РТ Фаила Камаева по делу о взятке
Сегодня Набережночелнинский суд избрал меру пресечения главе Тукаевского района Фаилу Камаеву. Его отправили в СИЗО на два месяца до 18 июня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.
Следствие полагает, что Камаев может бы причастен к другим преступлениям, поэтому и попросило суд отправить Камаева в СИЗО.
«Вину не признаю», – сказал на процессе Фаил Камаев.
По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по РТ, противоправную деятельность удалось выявить благодаря работе следствия и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.
Максимальное наказание по статье о получении взятки может достигать 15 лет лишения свободы.
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