Рустэм Ямалеев: «Ренат Ибрагимов будет включен в список выдающихся татар»

Координационным советом при Национальном конгрессе Москвы и тюркских народов принято решение включить певца, народного артиста РСФСР, композитора, продюсера Рената Ибрагимова в список выдающихся деятелей Москвы татарской национальности.

«В этом списке 32 человека, каждый из которых – достойный представитель татарской национальности, пример для всей нашей общины. Ренат Ибрагимов был именно таким человеком, поэтому было принято решение включить его в этот список», — рассказал «Татар-информу» руководитель Национального конгресса татар Москвы Рустэм Ямалеев.

Он напомнил, что Ренат Ибрагимов был выдающимся деятелем культуры, о котором знала вся эстрада и музыкальный мир.

«О его авторитете говорит тот факт, что гостями его концертов часто становились Лев Лещенко, Владимир Винокур, Иосиф Кобзон и другие. На площадке нашего штаба мы обязательно проведем вечер его памяти», — подчеркнул Рустэм Ямалеев.

Ранее стало известно, что накануне ушел из жизни певец, народный артист РСФСР, композитор, продюсер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года.