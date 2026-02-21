Рустаму Минниханову представили программу модернизации завода в Бугульме

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Бугульминский механический завод. В поездке его сопровождал глава Бугульминского района Дамир Фаттахов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Предприятие работает с 1956 года. Завод выпускает оборудование для нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и других отраслей промышленности. В числе продукции – аппараты воздушного охлаждения, теплообменники, испарители, конденсаторы, фильтры, технологические блоки, цилиндрические емкости для газовых и жидких сред, сепараторы, регуляторы давления и другое оборудование.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Продукцию завода поставляют на российские предприятия нефтегазового комплекса, а также за рубеж.

Минниханов осмотрел производственные цеха и основные технологические линии. Предприятие оснащено металлорежущим, кузнечно-прессовым, грузоподъемным, литейным, сварочным и испытательным оборудованием. Также ему представили программу модернизации производственных мощностей.

Кроме того, на площадке перед заводом была организована выставка продукции других промышленных предприятий Бугульминского района, с которой Раис Татарстана также ознакомился.