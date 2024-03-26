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Рустаму Минниханову представили нового военного комиссара РТ Юрия Беляева
Сегодня Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили назначенного военного комиссара Республики Татарстан Юрия Беляева. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Военкома РТ представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.
До назначения в Татарстан Юрий Беляев являлся военным комиссаром Удмуртской Республики.
Напомним, экс-военный комиссар РТ Сергей Погодин покинул пост в декабре прошлого года. Погодин был назначен военным комиссаром Татарстана в марте 2006 года. На этом посту он пробыл более 17 лет. После этого временно исполняющим обязанности военного комиссара РТ был назначен Алексей Денькин.
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