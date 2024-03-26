Рустаму Минниханову представили нового военного комиссара РТ Юрия Беляева

Юрий Беляев Фото: prav.tatarstan.ru

Сегодня Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили назначенного военного комиссара Республики Татарстан Юрия Беляева. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Военкома РТ представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.

До назначения в Татарстан Юрий Беляев являлся военным комиссаром Удмуртской Республики.

Напомним, экс-военный комиссар РТ Сергей Погодин покинул пост в декабре прошлого года. Погодин был назначен военным комиссаром Татарстана в марте 2006 года. На этом посту он пробыл более 17 лет. После этого временно исполняющим обязанности военного комиссара РТ был назначен Алексей Денькин.