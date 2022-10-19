Рустам хазрат Хайруллин на встрече с журналистами помолился за участников СВО

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый заместитель директора медресе «Мухаммадия», имам-хатиб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин на встрече с журналистами в «Татар-информе» прочитал суры Корана и совершил дуа, посвятив участникам специальной военной операции в Украине и их близким.

«Пусть наши сыновья, мужчины, ушедшие защищать нашу Родину, живыми и здоровыми вернутся домой. О Всевышний, оберегай их во всех их делах, везде, где они ступают. Убереги все наши семьи в Татарстане, России от всех бед, голода, болезней и лишений, дай покоя их сердцам. Пусть воинам, покинувшим свои семьи, будет суждено вернуться в добром здравии», – пожелал хазрат в своей молитве.

Как писал ранее «Татар-информ», Духовное управление мусульман Татарстана выпустило специальные карманные сборники молитв для мобилизованных.

«Пусть Аллах примет наши молитвы. Пусть наши ребята вернутся живыми и здоровыми, и трагедия на этом закончится. Пусть Всевышний даст мира и покоя всей земле», – пожелал Рустам хазрат Хайруллин.



