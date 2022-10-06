ДУМ РТ выпустило для мобилизованных солдат Татарстана карманные сборники дуа

Духовное управление мусульман РТ подготовило и выпустило специальные сборники молитв в карманном формате для мобилизованных солдат из Татарстана. В них собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов и другие тексты.

Книжки легко умещаются в ладони, а значит, солдаты смогут всегда иметь их при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения военной спецоперации, отмечает пресс-служба ДУМ РТ.

Также солдатам передадут еще одно издание в малом формате – «Авыр вакытларда укыла торган догалар» («Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях») на татарском языке.

Напомним, ранее ДУМ РТ выступило с обращением к татарстанцам по поводу объявления в стране частичной мобилизации. В управлении подчеркнули, что мусульманам «дозволено» принимать участие в спецоперации в рядах российской армии, а указ Президента России Владимира Путина о введении частичной мобилизации не противоречит мусульманским ценностям.