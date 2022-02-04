Рустам Нигматуллин: Важной миссией МФЦ станет создание электронного архива документов

Важной миссией МФЦ Татарстана станет создание электронного архива документов — как органов власти, так и граждан. Это существенно упростит сбор документов и ускорит процедуру оказания услуг. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на расширенном заседании коллегии МФЦ в РТ.

«Сеть МФЦ в Татарстане развивается. Семь лет вашей усердной бесперебойной деятельности показывают высокие результаты по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг. Большое количество услуг, офисов, сотрудников одновременно объединены одной целью — функционировать в едином стандарте. Сейчас МФЦ оказывают практически 7 млн услуг в год. Очень сильно востребована ваша работа во всех районах», — сказал первый вице-премьер.

Нигматуллин подчеркнул, что Россию в целом ожидает глобальная цифровизация. Соответственно, и МФЦ нужно и дальше развиваться в этом направлении.

«Необходимо овладевать всеми электронными сервисами, но в то же время нельзя забывать, что вы будете являться для заявителей обучающей площадкой. Электронной услугой не всегда просто воспользоваться даже людям среднего возраста, тем более пожилым. Более простого способа, чем попросить вас проконсультировать, у человека не существует. В этом ваша роль действительно велика», — отметил он.

Первый вице-премьер добавил, что руководство республики заинтересовано в развитии электронных услуг и сокращении сроков их оказания. «То есть возможность получить услугу может быть в два раза быстрее, поэтому нам всем здесь еще необходимо достаточно большую работу провести», — заметил он.

«Роль МФЦ будет состоять в создании площадки по сопровождению, обучению, помощи населению в освоении электронных сервисов. И в этом заключается одно из направлений федеральной Концепции развития системы МФЦ, которая предполагает дальнейшее расширение функционала многофункциональных центров, в том числе передачу к 2024 году всех социально значимых услуг в МФЦ», — резюмировал Нигматуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во всех филиалах МФЦ Татарстана в феврале в тестовом режиме начнут оказывать 108 услуг в электронном виде.