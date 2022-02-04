Во всех МФЦ Татарстана в тестовом режиме начнут оказывать 108 услуг в электронном виде

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Во всех филиалах МФЦ Татарстана в феврале в тестовом режиме начнут оказывать 108 услуг в электронном виде. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании коллегии учреждения.

«С 14 февраля такой способ взаимодействия будет организован во всех филиалах по всем 108 услугам в тестовом режиме. А уже с 1 апреля по этим услугам в органы от МФЦ не будут передаваться никакие бумажные документы. Всё будет исключительно в электронном виде», — сказала докладчик.

Музафарова отметила, что в прошлом году была проведена масштабная работа по переводу услуг МФЦ в электронный вид. В частности, в электронный вид переведено 108 услуг, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления республики.

«В настоящее время оказание данных услуг посредством электронного взаимодействия тестируется в Пестречинском, Балтасинском и Альметьевском филиалах МФЦ», — уточнила руководитель ведомства.

Музафарова подчеркнула, что после полноценного внедрения количество услуг МФЦ, оказываемых в цифровом виде, увеличится с 30 до 137. При этом в МФЦ появятся и новые виды услуг, заверила она.

«Полноценный переход на реализованный функционал поможет МФЦ сократить количество документов, передаваемых курьерской доставкой; обеспечить формирование электронного архива документов органов, оказывающих услуги; реализовать экстерриториальный прием документов по всем видам муниципальных услуг. То есть обеспечить возможность для заявителей обратиться, например, в МФЦ Казани для получения услуги исполкома Альметьевского района», — заметила она.

Докладчик пояснила, что при переходе на электронное взаимодействие офисы МФЦ станут современными технологичными смарт-центрами, которые будут внедрять новые услуги для заявителей, защищать их интересы в органах, а также станут общественными приемными органов власти и центрами компетенций для граждан. Кроме того, они смогут полноценно обучать граждан пользованию электронными услугами и сервисами.

«В любом случае всегда найдется категория заявителей, которые не имеют навыков или технической возможности получать услуги в электронном виде и которые продолжат обращаться в офисы МФЦ», — заключила она.

К концу прошлого года количество видов услуг в МФЦ Татарстана достигло 263.