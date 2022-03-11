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Ру Тат
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Общество
11 марта 2022  17:24

Рустам Минниханов запустил канал в Telegram

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Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил официальный канал в Telegram. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Принял решение завести канал в мессенджере Telegram. Всех приглашаю! И не забывайте про страницу во „ВКонтакте“», — говорится в подписи к посту.

Присоединиться к каналу руководителя Татарстана можно по ссылке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Генпрокуратура России призвала заблокировать в стране соцсети Instagram и Facebook, так как компания Meta одобрила распространение в них антироссийского контента. Саму же компанию могут признать экстремистской.

 

#Рустам Минниханов #телеграм
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