Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Фильзы Хамидуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора от Татарстана, бывшего госсоветника Президента РТ по социально-экономическим вопросам Фильзы Хамидуллина его супруге Сании Хамидуллиной. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Уважаемая Сания Вениаминовна! Глубоко скорблю и выражаю Вам мои искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга Фильзы Гарифовича Хамидуллина», — отметил Рустам Минниханов в своей траурной телеграмме.

По словам Президента РТ, не только семья, родные и близкие, но и вся татарстанская общественность «понесла тяжелую, невосполнимую утрату».

Минниханов пояснил, что Хамидуллин, бывший авторитетным государственным и общественным деятелем, известным ученым-экономистом и грамотным руководителем, «стоял у истоков становления нового Татарстана, внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие республики, чем снискал большой авторитет и искреннее уважение среди земляков».

«Фильза Гарифович навсегда останется в нашей памяти как удивительный человек, всецело преданный своему делу, считавший главным долгом своей жизни трудиться во благо родной земли и для своего народа», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Пусть светлая и благодарная память поможет Вам пережить и перенести это непомерное горе. Искренне сочувствую Вам, Вашим детям и разделяю со всеми вами боль этого тяжелого горя. Крепитесь, сил и стойкости Вам в эти печальные дни», — заключил Президент РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прощание с Фильзой Хамидуллиным пройдет в Академии наук РТ 6 января. Гражданская панихида начнется в 9 часов утра.