Прощание с Фильзой Хамидуллиным состоится 6 января в здании Академии наук Татарстана

В Академии наук Татарстана 6 января пройдет церемония прощания с бывшим сенатором от Татарстана, бывшим госсоветником Президента РТ по социально-экономическим вопросам Фильзой Хамидуллиным. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Академии наук РТ.

«Гражданская панихида начнется в 9 часов утра», — сообщили в академии.

Фильза Хамидуллин родился в Казани 3 января 1936 года. В 1958 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КГФЭИ), а в 1966 году — аспирантуру при Московском технологическом институте мясной и молочной промышленности.

После обучения Хамидуллин преподавал в КГФЭИ, где со временем возглавил кафедру отраслевых экономик. В 1980–1990 годах он являлся ректором вуза.

Хамидуллин был доктором экономических наук, профессором, действительным членом Академии наук РТ, заслуженным экономистом Республики Татарстан.

С 1990 по 1995 год Хамидуллин занимал должность заместителя Председателя Совета министров ТАССР, а затем заместителя Премьер-министра — председателя Государственного комитета по экономике и прогнозированию РТ. В 1995 году он был назначен государственным советником при Президенте Татарстана по социально-экономическим вопросам.

С 2006 года Хамидуллин являлся членом Общественной палаты РТ, председателем Комиссии по вопросам экономической политики и реализации приоритетных программ Республики Татарстан.