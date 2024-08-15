Рустам Минниханов: Вузы, колледжи и работодатели должны быть единым целым

Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Для качественной подготовки специалистов вузы, техникумы и колледжи должны работать с предприятиями – потенциальными работодателями. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«От того, насколько мы сможем сблизить образовательные организации с работодателями, будет зависеть качество и результат. Там, где работодатель присутствует в жизни образовательного учреждения, результат есть. Там, где образовательные организации живут сами для себя, результата нет. Поэтому надо внимательно посмотреть, какие специальности нужны», – сказал Минниханов.

Раис РТ отметил, что в Татарстане функционирует много различных производств, поэтому для республики самое главное – трудовые ресурсы.

«Нам нужны высокопрофессиональные специалисты, которые будут работать. Ведущие предприятия нуждаются в рабочих. И не должно быть, чтобы инженер, который обучился, не знал рабочий процесс на заводах. Поэтому вузы, колледжи, техникумы и работодатели должны быть единым целым. Это наш внутренний потенциал», – подчеркнул он.

Ильсур Хадиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В прошлом году учреждения профессионального образования окончили более 22 тыс. человек. Почти 75% из этого числа обучались на бюджетной основе. По полученной специальности трудоустроились 68% выпускников, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Большая часть оставшихся продолжили обучение в вузах и пополнили ряды Вооруженных сил. В целом процент трудоустройства наших выпускников среднего профессионального образования на 10% превышает среднероссийский показатель», – констатировал министр.

Однако, по его словам, есть образовательные организации, где трудоустройство по специальности оказалось ниже 50%. Например, Черемшанский аграрный техникум, Нижнекамский индустриальный техникум, Бугульминский аграрный колледж и другие.

Руководителям таких организаций глава Минобрнауки предложил вместе с работодателями и главами муниципалитетов пересмотреть направления подготовки в пользу востребованных специальностей.

«Это никуда не годится. Видимо, надо руководителей этих СПО трудоустроить. Им надо дать более подходящую для них работу. Зачем их держать, для чего нам нужны такие руководители? Нам не российские показатели важны, а наши. Нам необходимо трудоустраивать хотя бы 90%. Проведите кадровые комиссии и разберитесь, почему такие низкие показатели. У нас столько потребностей, в разы надо увеличить ресурсные возможности. Пусть готовят специалистов, которые нужны», – прокомментировал сообщение министра Минниханов.

В свою очередь Хадиуллин заверил, что в этом году ситуация будет исправлена.

«Нужно дать соответствующую оценку руководителям в районах, которые отвечают за систему образования, а также руководителям учебных заведений», – резюмировал Раис Татарстана.