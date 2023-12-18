Рустам Минниханов встретился в Москве с Михаилом Мишустиным

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Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 18 декабря, в Москве встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил руководитель парламента Фарид Мухаметшин на 50-м заседании Госсовета РТ.

Он уточнил, что Минниханов встретится с представителями бизнеса по международным вопросам на площадке выставки-форума «Россия».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис республики презентовал стенд региона главам правительств стран СНГ на форуме «Россия».