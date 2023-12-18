Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов встретился в Москве с Михаилом Мишустиным
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 18 декабря, в Москве встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил руководитель парламента Фарид Мухаметшин на 50-м заседании Госсовета РТ.
Он уточнил, что Минниханов встретится с представителями бизнеса по международным вопросам на площадке выставки-форума «Россия».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис республики презентовал стенд региона главам правительств стран СНГ на форуме «Россия».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»