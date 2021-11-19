Рустам Минниханов встретился с главой Кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Председателем Правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым.

«Стороны обсудили проекты, которые были бы полезны. В частности, Президент Татарстана рассказал об электронной системе документооборота, которая позволяет оперативно вести работу на уровне органов государственной и муниципальной власти», — сообщила руководитель пресс-службы татарстанского Президента Лилия Галимова.

Рустам Минниханов рассказал, что прошли продуктивные встречи с представителями Правительства республики, а также пригласил делегацию Киргизии в Татарстан, чтобы они смогли ознакомиться с потенциалом региона, посетить особые экономические зоны и технопарки.

Ранее руководитель республики встретился с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым.