Минниханов и Жапаров обсудили перспективы сотрудничества компаний Татарстана и Киргизии

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Предыдущая встреча прошла в феврале 2021 года, когда зарубежный лидер впервые посетил Россию с официальным визитом.

«Хочу выразить признательность Вам и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержку развития сотрудничества наших республик», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Он отметил, что ряд татарстанских предприятий, в том числе КАМАЗ, поставляют сегодня в республику свою продукцию. ГК «Ядран» также заинтересована в сотрудничестве с Киргизской Республикой в области инфраструктурного строительства, экологии, разведки и добычи полезных ископаемых, производства и поставок халяльной продукции.

Также Рустам Минниханов пригласил Садыра Жапарова посетить Татарстан в 2022 году, когда в республике будут проходить праздничные мероприятия к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве.

«Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что в контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест», — сказал он.

Стороны посчитали, что существующий сегодня объем товарооборота не соответствует тому потенциалу, который есть между сторонами. Садыр Жапаров выразил заинтересованность в сотрудничестве с татарстанскими компаниями в области реанимации нефтеперерабатывающих заводов, объектов машиностроения, а также готовность сотрудничать по производству медицинского оборудования и инструментов.

Также состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Соглашения между Правительством РТ (РФ) и Правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.